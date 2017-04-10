ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

أعلنت #الحكومة_المصرية ارتفاع عدد الضحايا في تفجيري كنيستي #طنطا و #الإسكندرية إلى 45 قتيلاً، منهم 17 في الإسكندرية، و28 في طنطا، فيما بلغ عدد المصابين 128 جريحاً.

وقررت الحكومة صرف تعويضات للضحايا، وصرف 100 ألف جنيه تعويضاً لأسرهم، و1500 جنيه معاش شهري استثنائي لكل أسرة.

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن، غادة والي، أن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تتضمن تفويض وزير التضامن لإتاحة المساندة المالية والتعويض لهم، وكذلك معاملة الضحايا معاملة الشهداء وفقاً لقرار مجلس الوزراء لعام 20155 والخاص بصرف معاش استثنائي للمدنيين المتضررين من الحوادث الإرهابية.

وأشارت والي إلى أن وزارة العدل خصصت محكمة لاستخراج إعلام الوراثة بأسرع وقت ممكن، كما سيتم إجراء بحث اجتماعي لأسر المصابين بمعرفة الباحثين بوزارة التضامن، إضافة إلى صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزيرة أن التعويضات تعتبر رمزية "فلا شيء يعوض المصابين وأسر الضحايا فقدان أبنائهم"، موضحة أن قيمة تعويضات المصابين ستحدد كل واحدة على حدة، وفقاً لتقديرات خاصة بدرجة إصابة كل حالة.