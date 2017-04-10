صور.. مقتل 7 إرهابيين خططوا لاستهداف كنائس وأديرة بمصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن قتلت 7 عناصر يعتنقون أفكار #داعش كانوا يخططون لاستهداف #كنائس وأديرة وعدد من المسيحيين.

وأعلنت #الداخلية_المصرية تصفية العناصر الداعشية في محافظة أسيوط جنوب البلاد، وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة إنه في إطار متابعة القضية رقم 385 / 2017، حصر أمن دولة عليا، والسابق ضبط عدد من #المتهمين فيها، فقد توافرت معلومات لدى قطاع الأمن الوطني باتخاذ مجموعة من هؤلاء العناصر ممن يعتنقون فكر تنظيم #داعش الإرهابى إحدى المناطق الجبلية بمحافظة #أسيوط وكراً لاختبائهم ولتجهيز العبوات المتفجرة تمهيداً لارتكاب سلسلة من #الأعمال_الإرهابية.

وأضاف أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة الوكر الكائن بجبل عرب العوامر، دائرة مركز أبنوب بمنطقة الظهير الصحراوي الشرقي لمحافظة أسيوط، إلا أنه حال استشعار #العناصر_الإرهابية باقتراب القوات، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 7 عناصر من #الإرهابيين.

وذكر أنه أمكن تحديد عدد ثلاثة منهم. وقد عثر بالوكر على بنادق آلية وخزن تحوي كمية من الطلقات، وسلاح غرينوف وشريط مزود بطلقات، وكمية كبيرة من الطلقات متنوعة الأعيرة، ودراجة نارية، ومجموعة من الكتب والإصدارات الخاصة بتنظيم "داعش"، ووسائل إعاشة متنوعة.

وأكد أن المتهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في القضية رقم 385/2017 حصر أمن دولة عليا "تحرك مجموعة من العناصر المرتبطة بفكر تنظيم داعش" لقيامهم بالإعداد لاستهداف العديد من الأهداف بمحافظة أسيوط أبرزها (دير السيدة العذراء بقرية درنكة، وبعض أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومجموعة من ضباط وأفراد الشرطة، وبعض المنشآت الشرطية والاقتصادية، ومجمع المحاكم).