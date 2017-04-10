شاهد آخر لقطات للأمنيين الذين سقطوا بتفجير الإسكندرية

بثت وزارة #الداخلية_المصرية الاثنين فيديو لموقع ومحيط #كنيسة #مار_مرقس في الإسكندرية قبل التفجير بلحظات.

ويوضح الفيديو مرور مدير #أمن_الإسكندرية اللواء مصطفى النمر على #الكنيسة_المرقسية ، مع عدد من أفراد قوة تأمين الكنيسة الذين قتلوا في التفجير الانتحاري، وهم الرائد عماد الركايبي، والعميد نجوى الحجار، وأميني الشرطة محمد صبحي وعصام الديب، وذلك ضمن جولته على #كنائس #الإسكندرية لتفقد القوات والخدمات الأمنية خلال احتفال #الأقباط بـ #أحد_السعف أو #أحد_الشعانين.

ويظهر في الفيديو قتلى الشرطة الذين سقطوا في الحادث أثناء قيامهم بواجبهم وعلى رأسهم الرائد #عماد_الركايبي.

يذكر أن شريط الفيديو تم تسجيله أثناء عملية تفقد اللواء مصطفى النمر، لقوة تأمين الكنيسة المرقسية قبل التفجير الانتحاري، وإعطائه تعليمات بنقل البوابة الإلكترونية خارج الكنيسة، وتعليمات أخرى لضبط عملية الدخول والخروج.