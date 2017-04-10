محمد بن زايد يعزي السيسي ويؤكد مساندة الإمارات لمصر

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من #الشيخ_محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد #أبو_ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا #كنيسة_مار_جرجس في مدينة #طنطا و #الكنيسة_المرقسية في #الإسكندرية.

وأكد #محمد_بن_زايد تضامن دولة #الإمارات مع #مصر، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذا العمل الإجرامي، مشيراً إلى ثقته في قدرة الشعب المصري على التمسك بوحدته الوطنية وهزيمة الإرهاب.

من جهته، أعرب الرئيس المصري عن خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد، مشيراً إلى اعتزاز الشعب المصري بما يجمعه بنظيره الإماراتي من علاقات ود وإخاء امتدت منذ عقود طويلة. وأكد #السيسي تكاتف جميع المصريين ووقوفهم صفاً واحداً "ضد الإرهاب ومخططاته التي لا تستهدف النيل من مصر فقط بل من الأمة العربية بأسرها".