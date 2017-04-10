مصر.. زيارة بابا الفاتيكان في موعدها

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في #مصر، الاثنين، أن #البابا_فرنسيس سيزور مصر كما هو مقرر يومي 28 و29 إبريل الحالي، ولن يرجئ أو يلغي زيارته بعد مقتل 45 شخصاً على الأقل في تفجيرين استهدفا كنيستين خلال احتفالات "أحد السعف" الأحد.

وقال مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك ورئيس اللجنة المنسقة لزيارة البابا فرنسيس إلى مصر، الأنبا عمانوئيل، في بيان إن "زيارة البابا قائمة في موعدها، ولا يوجد أي تأجيل للزيارة".

كما أشار عمانوئيل إلى أن "جميع الجهات المسؤولة في دولة #الفاتيكان أكدت في اتصالاتها معه أنه لا توجد نية لتأجيل الزيارة، وأن قداسة البابا حريص على زيارة مصر".

وأدان البابا فرنسيس التفجيرين اللذين وقعا في كنيسة مارجرجس بمدينة #طنطا في دلتا النيل والكنيسة المرقسية بمدينة #الإسكندرية الساحلية.