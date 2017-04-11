داعش يبث فيديو لقنص جنود مصريين بسيناء

بث #داعش_سيناء فيديو يكشف فيه قنص جنود مصريين بسيناء. وظهر في الفيديو الجديد الذي أطلق عليه "صاعقات القلوب" عناصر التنظيم وهم يتفاخرون بحمل سلاح قنص وقتل 10 جنود من #الجيش_المصري، ويشرح الفيديو كيفية قنص الجنود بأسلحة متقدمة وحصول عناصر داعش على دورات تدريبية تجعلهم مهرة في القنص.

الخبير الأمني #خالد_عكاشة صرح لـ"العربية.نت" بأن الفيديو يكشف وجود أسلحة قنص متقدمة ومتطورة لدى داعش، مؤكدا أن هؤلاء القناصة ينتمون لداعش #سوريا وليسوا تنظيم " #ولاية_سيناء"، والأرجح أنهم تسللوا لمصر سواء عبر الأنفاق أو بحرا وانضموا لصفوف التنظيم من أجل المساعدة في القتال ولملمة قوات التنظيم التي تواجه حربا شرسة وتصفيات مستمرة من جانب قوات الجيش المصري.

وأضاف أن هؤلاء، ومن خلال الفيديو، يتبين أنهم ضمن العناصر التي تدربت في معسكرات #التنظيم في #الرقة بسوريا، لأن داعش #سيناء ليس لديه معسكرات تدريب على مثل هذه العلميات التي يتم فيها استخدام تقنيات متطورة وتدريب العناصر على يد متخصصين وبطرق مبتكرة .

وقال إن الفيديو يكشف أيضا عن وجود #أسلحة_متقدمة حصلوا عليها من دول وليس منظمات إرهابية.