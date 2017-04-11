مصر.. قرار رئاسي بتشكيل هيئات جديدة للإعلام والصحافة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة، وهي المجلس الأعلى لتنظيم #الصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويترأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد، فيما يضم المجلس في عضويته كلا من المستشار محمد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة، ومنى الجرف ومصطفى عبد الواحد وهدى عبد المنعم لبيب وحاتم زكريا وعبد الفتاح الجبالي وصالح الصالحي ومحمد العمري ونادية مبروك ومجدي لاشين وسوزان قليني وجمال شوقي شاروبيم.

وتتشكل الهيئة الوطنية للصحافة من كرم جبر رئيسا للهيئة، وعضوية عادل عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبد الفتاح ومحمد عبد الهادي علام وشارل فؤاد المصري وعصام الدين فرج ومحمود علم الدين وضياء رشوان ومحمد الهواري وعبد الله حسن عبد الفتاح ومجدي مصطفى حسن وعلاء ثابت وعبد القادر شهيب.

وتشكل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وعضوية خالد محمود حسنين نائب رئيس مجلس الدولة، وفاطمة إبراهيم بدر ممثلا عن وزارة المالية، والسيد عزوز إسماعيل الششتاوي وريهام مصطفى كامل السهلي وعبد الرحمن رشاد وهبة شاهين وحمدي الكنيسي وجمال الشاعر ودلال فراج وجمال عنايت وشكري أبوعميرة.