بالصور.. تشاجرت مع جارها الجزار فشق وجهها بالساطور

تحت عنوان "نريد حق حنان #حاكموا_الجزار " دشن مغردون مصريون حملة على مواقع التواصل مطالبين أجهزة الأمن بسرعة القبض على #جزار #ارتكب #جريمة بشعة بحق جارته حيث شق فم جارته إثر #مشاجرة بينهما انتهت باستخدامه #الساطور وصفعها على وجهها.

وقال المغردون إن السيدة وتدعى حنان أحمد غلوش تعمل بائعة لأسطوانات الغاز وتقيم في شارع الشهيد الجندي العزبة الغربية شبين الكوم المنوفية بدلتا #مصر ونشبت بينها وبين جارها الجزار ويدعى مصطفى بلافيت مشاجرة بسبب خلافات الجيرة انتهت بقيام الجزار بصفعها وشق وجهها بالساطور المستخدم في تقطيع اللحوم #فشق_خدها الأيسر إلى نصفين وأحدث بها إصابات غائرة.

قام الجيران بنقل السيدة للمستشفى، حيث أجرى الأطباء جراحة عاجلة لها فيما فر الجزار هاربا.