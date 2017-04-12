داخلية مصر تهدد بمقاضاة الصحف "المروجة للشائعات"

نفت #الداخلية_المصرية وقوع تفجير بمدينة 6 أكتوبر وتفكيك عبوة ناسفة في محيط جامعة #طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء.

وهددت الوزارة بمقاضاة الصحف التي روجت لتلك الأخبار، قائلة إن هذه الصحف ومواقعها دأبت في الآونة الأخيرة على بث أخبار تروج للشائعات، وتردد وجود بلاغات حول حدوث تداعيات أمنية بنطاق بعض المواقع الاستراتيجية والمنشآت الهامة، مما يساهم في إثارة البلبلة لدى قطاعات الرأي العام.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن تلك الأخبار تمثلت في سماع دوي انفجار بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة #الجيزة ولم تتلق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أي بلاغات في هذا الشأن، كما قامت #قوات_الحماية_المدنية بتمشيط المنطقة المشار إليها ولم يتم العثور على أي دلالات تشير إلى وقوع انفجار، إضافة لخبر آخر يفيد بالعثور على جسم يشتبه في كونه عبوة متفجرة بمحيط جامعة طنطا بمحافظة الغربية، وتبين من الفحص سلبية البلاغ وعدم احتواء الجسم على أية مواد متفجرة.

وطالبت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة لعدم إثارة الرأي العام، مؤكدة أن الجهات الأمنية ستضطر للجوء إلى الإطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الأخبار ومروجيها.

يذكر أن مجلس النواب المصري وافق، أمس الثلاثاء، على إقرار حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد تفجيرات بكنيستي الإسكندرية وطنطا.