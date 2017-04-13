السيسي يزور "العباسية" ويعزي البابا في ضحايا الكنيستين

زار الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي #الكنيسة_المرقسية في #العباسية بالقاهرة حيث التقى #البابا_تواضروس #بابا #الأقباط.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي زار مقر #الكاتدرائية_المرقسية لتقديم #العزاء في القتلى من المواطنين، الذين سقطوا ضحايا للحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة #مار_جرجس في #طنطا والكنيسة المرقسية في #الإسكندرية الأحد الماضي.

وكان تفجيران نفذهما انتحاريان قد استهدفا كنيستي طنطا والإسكندرية الأحد الماضي خلال احتفالات الأقباط بـ #أحد_السعف أو #أحد_الشعانين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن هوية المنفذين وخصصت مكافآت مالية ضخمة لمن يرشد بمعلومات تساعد في القبض على شركائهما.

وبحسب يوسف، أعرب السيسي خلال لقائه البابا تواضروس عن "خالص تعازيه في مصاب مصر الأليم من ضحايا الحادثين"، مؤكداً أن "كافة أجهزة الدولة ستبذل أقصى ما في وسعها لملاحقة مرتكبى تلك الأفعال الآثمة وتقديم كل من شارك فيها للعدالة في أسرع وقت".

كما أعرب الرئيس المصري عن "خالص مواساته لأسر الضحايا والمصابين"، مؤكداً "أنهم سيلقون كامل الاهتمام والرعاية من الدولة". وأكد السيسي "عزم الدولة على الاستمرار في التصدي للإرهاب والقضاء عليه".

وأشار السيسي إلى ثقته "في وعي الشعب المصري بكافة طوائفه وإدراكه لحقيقة ودوافع من يدعمون الإرهاب الغاشم لبث الفرقة بين أبناء الوطن ومحاولة تقويض جهود البناء والتنمية واستعادة الأمن والاستقرار".

من جانبه أعرب البابا #تواضروس الثاني عن شكره لحرص الرئيس على زيارة الكاتدرائية، مؤكداً أن الإرهاب لن ينجح في شق صف المصريين والنيل من وحدتهم واستقرارهم.