لماذا رفض انتحاري طنطا الصلاة في المساجد؟

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن الانتحاري الذي نفذ تفجير #كنيسة_مار_جرجس بمدينة #طنطا في محافظة الغربية، الأحد الماضي، هو #ممدوح_أمين_محمد_بغدادي، من مواليد محافظة قنا وعمره 40 عاماً.

المعلومات التي أعلنتها الوزارة أنه كان ضمن المنفذين للهجوم على كمين النقب بالوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 من أفراد #الشرطة، كما كان ضمن أفراد #الخلية التي يتزعمها #عمرو_عباس المتهم الثاني في تفجير #كنيسة_الإسكندرية.

معلومات أخرى حصلت عليها "العربية.نت"، وهي أن الانتحاري، المقيم في قرية نجع الحجيري الظافرية مركز قفط بقنا، لم يكن يصلي في مسجد قريته لتكفيره إمام المسجد، كما رفض الصلاة في مساجد أخرى لتكفيره أئمتها، باعتبارهم "أزهريين يعملون لصالح الحكومة.. ويتقاضون رواتب منها".

واعتنق الأفكار التكفيرية عقب ذهابه إلى #سيناء التي زارها لمدة 3 شهور، وعاد بعدها ليتدرب في صحراء #أسيوط على #أعمال_العنف و #الاغتيالات و #التفجيرات ضمن #خلية_عمرو_عباس.

الانتحاري ممدوح تخرج في كلية الآداب وعمل بشركة لحفر آبار المياه في الأراضي المستصلحة، واختفى من قريته منذ شهور ولم تعلم أسرته مكان تواجده، وخلال اتصالاته بهم كان يخبرهم أنه في مهمة عمل تتبع الشركة في محافظات #مصر.

أثناء فترة اختفائه التي كانت في سيناء وصحراء أسيوط تدرب على #حمل_السلاح وتصنيع #العبوات_الناسفة حتى تلقى تكليفاً من عمرو عباس بتفجير كنيسة مار جرجس.

تسلل الانتحاري في التاسعة من صباح الأحد الماضي لداخل الكنيسة، وفجّر نفسه في تمام الساعة التاسعة وأربع دقائق، مخلفاً عشرات القتلى والجرحى. وكشفت #الداخلية_المصرية عن هويته بعد مطابقة #البصمة_الوراثية مع مجموعة من أقاربه.