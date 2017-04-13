مصر.. الكشف عن هوية انتحاري كنيسة طنطا

أعلنت #وزارة_الداخلية_المصرية أن الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة #مار_جرجس بطنطا يدعى ممدوح أمين محمد بغدادي من محافظة قنا.

وقتل 30 شخصاً على الأقل وأصيب 71 آخرون، بانفجار داخل #كنيسة_طنطا في مدينة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة، قبل ظهر الأحد الماضي.

وتزامن التفجير مع أحد الشعانين، وهي مناسبة دينية يكون فيها المكان مكتظاً.

وقالت الداخلية في بيان إنه "وبعد استكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة وفحص مقاطع الفيديو المصورة وتتبع خطوط سير العنصر الانتحاري تم التوصل لمرتكب حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة #الغربية".

وأضافت أنه "تم استخلاص الاشتباهات وتأكيدها وبإجراء مضاهاة للبصمة الوراثية لأهلية أحد العناصر الهاربة مع أشلاء الانتحاري التي عثر عليها بمسرح الحادث، أمكن تحديد منفذ الحادث والذي تبين أنه ممدوح أمين محمد بغدادي (مواليد 25/6/1977 بقنا ويقيم نجع الحجيري / الظافرية مركز فقط – حاصل على ليسانس آداب )".



وقالت إنه أحد كوادر البؤرة الإرهابية التي يتولى مسؤوليتها الهارب عمرو سعد عباس إبراهيم، والتي يعتنق عناصرها الأفكار المتطرفة وسبق تلقيه تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة، ومشاركته في عملية التعدي على كمين النقب بالوادي الجديد".

وأضافت أنه تم القبض على ثلاثة عناصر إرهابية أخرى هم:

- سلامة وهب الله عباس إبراهيم (مواليد 24/5/1982 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية / مركز #قنا - حاصل على ليسانس #حقوق ويعمل عامل بشركة لحفر آبار المياه .

- عبد الرحمن حسن أحمد مبارك (مواليد 8/7/1982 قنا ويقيم بها المخادمة / مركز قنا - أخصائي اجتماعي بمعهد أزهري).

- على شحات حسين محمد شحاته ( مواليد 3/1/1978 قنا ويقيم بها الأشراف البحرية / الشويخات / مركز قنا - حاصل على دبلوم فني صناعي).