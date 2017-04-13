مصر.. مقتل شرطي وجرح ضابط جيش في هجومين بسيناء

قُتل عنصر بالشرطة المصرية، اليوم الأربعاء، إثر #هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنياً بمحافظة #شمال_سيناء (شمال شرق)، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إن "مجند شرطة يدعى عيد عبد الكريم، 22 عاماً، قتل بطلق ناري في #الرقبة، إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنياً بمدينة #العريش، بمحافظة شمال سيناء".

وأشار المصدر إلى نقل جثمان المجند القتيل لمستشفى العريش العسكري.

وفي وقت لاحق للواقعة، أصيب #ضابط بقوات #الجيش برتبة مقدم، يدعى هاني محمد (34 عاما)، في هجوم مسلح على كمين (حاجز عسكري) #النقب، بوسط سيناء، بحسب المصدر ذاته.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل 3 مسلحين إثر صد الجيش المصري هجوماً مسلحاً استهدف حاجزاً عسكرياً غرب مدينة #رفح بسيناء، وفق مصدر أمني آخر.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثان 2014، مبايعة تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء"، وتنظيم "أجناد مصر".