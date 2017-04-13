أعلنت صحيفة القبس الكويتية أن مفجر #كنيسة_الإسكندرية لم يكن في الكويت، نافية ما كانت ذكرته قبل يومين من أنه كان في الكويت وسلمته أجهزة الأمن الكويتية لمصر بتهمة انتمائه لتنظيم داعش، ثم أفرجت عنه السلطات المصرية.

وقالت الصحيفة إنها نشرت في عددها (الثلاثاء) معلومات عن أن المتهم بارتكاب التفجير الإرهابي في كنيسة #مار_مرقس في محافظة الإسكندرية، بمصر، الذي أطلق عليه لقب أبوإسحاق المصري، كان أُبعد من #الكويت في كانون الثاني/يناير الماضي بناء على معلومات أمنية عن علاقته بتنظيم #داعش الإرهابي، وأفرج عنه جهاز الأمن المصري بعد تسلّمه.

وأكدت الصحيفة أن نشر الخبر "لم يكن يهدف إلى الإساءة إلى الأجهزة المصرية وجهودها في محاربة #الإرهاب، وأنه كان بناء على معطيات إخبارية توافرت لديها"، موضحة أن ما نُشر لم يكن دقيقاً تماماً، وأن التدقيق الأمني أظهر أن هذه المعطيات لم تكن دقيقة".

وشددت الصحيفة على "حرصها على مصداقية الأخبار والمعلومات التي تنشرها، وأن تصيّد بعض المتربّصين الذين استغلوا هذا الخبر للنيل من سمعة دولة شقيقة للإساءة إلى عمل أجهزتها في الحرب على الإرهاب، مثل دافعاً إضافياً لتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام".

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أعلنت مساء أمس اسم الانتحاري منفذ تفجير الكنيسة المرقسية في #الإسكندرية وهو محمود حسن مبارك من #السويس ويعمل في إحدى شركات البترول.