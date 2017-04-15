العثور على شاب مسيحي مذبوحاً ببني سويف جنوب مصر

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة #شاب_قبطي يبلغ من العمر 16عاماً مذبوحاً في قريته بمحافظة #بني_سويف جنوب #مصر.

وقال مصدر أمني إنه تم العثور على جثة #جمال_علام_بشاي، 16عاماً، مذبوحاً وجثته ملقاة خلف الجمعية الزراعية بقرية قاي، التابعة لمركز إهناسيا في محافظة بني سويف، حيث نقلت الجثة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

ويكثف رجال #البحث_الجنائي بمديرية أمن بني سويف جهودهم لكشف ملابسات الحادث، حيث كشفت التحريات أن الشاب كان قد غادر منزله متوجهاً لمنزل مدرسه الخصوصي، وعقب انتهاء الدرس اتصلت به أسرته فأكد لهم أنه في الطريق للمنزل.

وأضافت التحريات أن الشاب تأخر كثيراً في العودة فعاودت الأسرة الاتصال به لتجد هاتفه مغلقاً، فاضطر أفراد أسرته وأقاربه للخروج والبحث عنه في كافة أرجاء القرية، حتى عثروا عليه مذبوحاً.

أهالي القرية أكدوا أن الشاب وأسرته ليست لهم عداوات مع أحد، ويتمتعون بسيرة حسنة وسمعة طيبة، إضافة إلى أن الشاب مشهود له بالخلق القويم والتفوق الدراسي.

تقرير مفتش الصحة أكد أن الشاب توفي إثر قطع بالشريان الرئيسي في الرقبة.

وقررت النيابة دفن الجثة، وطالبت أجهزة الأمن بكشف ملابسات الحادث وسرعة القبض على الجناة.