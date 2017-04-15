بالفيديو والصور.. انفجار ضخم في منطقة راقية شرق القاهرة

أصيب 16 شخصاً، بينهم 3 بحالة حرجة، إثر انفجار خط للغاز في منطقة التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية #القاهرة.

وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع أثناء أعمال حفر بالقرب من خط الغاز الطبيعي بشارع التسعين، واصطدام لودر به، ما أدى لاشتعال النيران بكثافة وتوقف الحركة المرورية جراء #الانفجار.

وسارع عدد من المسوؤلين المصريين بالذهاب للمنطقة وتفقد الحادث.

كما أمر اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بإغلاق الطرق حول المنطقة لتجنب حدوث كارثة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين حروق من الدرجات الثلاث، وأعلن وجود 3 حالات خطرة تنوعت إصاباتهم مابين حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه وأماكن متفرقة بالجسد، أما بقية الحالات فهم يعانون من حروق من الدرجة الأولى، وأكد عدم وجود وفيات.

كما ذكرت وزارة #الداخلية_المصرية أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية تفقد موقع الحادث.

وأعلن أنه وقع إثر قيام بعض عمال شركة الصرف الصحي بأعمال حفر وإجراء تعديلات بالشبكة الموجودة في المنطقة، مما أدى إلى كسر بالخط ونشوب الحريق.

وأضافت أن وزير الداخلية وجه باتخاذ كافة #الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين من مرتادي وقاطني المنطقة محل الحادث، وسرعة السيطرة على الحريق.

كما وجه بإجراء التحويلات اللازمة لتسيير الحركة المرورية بصورة اعتيادية ومنع أي تكدسات بالمنطقة.

وذكرت أيضاً أن #قوات_الحماية المدنية تقوم حالياً بالتعامل مع النيران والحريق، حيث انخفضت ألسنة اللهب بشكل كبير عقب إغلاق خط الغاز. وجاري السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة.