مصر.. أسلحة عليها عبارات فارسية بحوزة خلايا إخوانية

أعلنت وزارة #الداخلية_المصرية ضبط عدة خلايا إرهابية ومخازن متفجرات تابعة لجماعة #الإخوان في عدة محافظات مصرية قبل تنفيذهم لعمليات وتفجيرات. وقالت: "إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد بصدور تكليفات من قيادات الإخوان بالخارج للقيادات داخل البلاد بتشكيل مجموعات بمحافظات (دمياط ، البحيرة ، الإسكندرية ، كفر الشيخ) لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والعمل على تأجيج الفتن الداخلية."

مخابئ سرية تحت الأرض

وأضافت أنه تم تحديد وضبط 13 من تلك العناصر الإرهابية في الإطار القانوني. كما تم تحديد مزرعتين بنطاق محافظتي #البحيرة ، و#الإسكندرية يمتلكهما القياديان شكري نصر محمد البر ، ورجب عبده عبده مغربي مسؤولي التنظيم بمحافظة #كفر_الشيخ عبارة عن العديد من المخابئ السرية تحت الأرض يتم استخدامهما كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة وتخزين الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها لحين تسليمها للعناصر المنفذة للحوادث الإرهابية .

مضادات أرضية باللغة الفارسية

إلى ذلك، أكدت الداخلية أنه تم توجيه القوات اللازمة لاستهداف وتفتيش المزرعتين عقب استئذان نيابة أمن الدولة، وقد أسفرت النتائج عن ضبط عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة، وكميات هائلة من بودرة وعجينة RDX ، وأعداد كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة الرشاشة والخرطوش، بالإضافة إلى ألغام أرضية مضادة للأفراد مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، وقنابل يدوية.

أسماء العناصر الـ 13

كما أوضحت الداخلية المصرية أن العناصر الـ 13 الذين تم ضبطهم هم كل من :

- بلال عاطف خالد الزيات ( مواليد 1/9/1993 – طالب - يقيم البصارطة / مركز دمياط )

- علاء إبراهيم محمد الصياد ( مواليد 19/12/1987 – حاصل على بكالوريوس حاسبات - يقيم البصارطة / مركز دمياط )

- أحمد عاشور حلمى الصياد ( مواليد 1/1/2001 – نجار - يقيم البصارطة / مركز دمياط)

- على إبراهيم محمد الصياد ( مواليد 14/1/1991 - طالب - يقيم البصارطة / مركز دمياط )

- محمد حماد عبدالغنى سليم ( مواليد 15/4/1986 – نجار موبيليا - يقيم البصارطة / مركز دمياط )

- أحمد زكريا فهمى الشويخى ( مواليد 4/8/1999 – دبلوم صنايع ويعمل إستورجى - يقيم البصارطة / مركز دمياط )

- حسن حسن خالد الزيات ( مواليد 1/10/1998 - طالب ويعمل نجار موبيليا - يقيم البصارطة / مركز دمياط )

- رفعت رفعت محمد العربى أبو غزاله ( مواليد 1/6/1993 - طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة طنطا - يقيم البصارطة / مركز دمياط )

- أحمد مصطفى السيد خليل ( مواليد 17/1/1991 – مهندس - يقيم ش أحمد أبوسليمان ثان الرمل / الإسكندرية )

- محمد عبدالعاطى الحمادى على ( مواليد 12/2/1988 – عامل بمخزن الشركة المصرية للصناعات الغذائية - يقيم ش 3 التقوى من مسجد عباد الرحمن / الدخيلة / الإسكندرية)

- عادل جمعة صالح محمد الجزار ( مواليد 6/8/1980 – دبلوم صنايع - يقيم 38 ش رضا رشيد القبارى /مينا البصل / الإسكندرية )

- أحمد محمد إبراهيم السملاوى ( مواليد 3/11/1988 – نقاش - يقيم أرض الخوجة الرمل ثان / الإسكندرية )

- محمد مجدى إسماعيل حسن ( مواليد 5/3/1975 – نقاش - يقيم ش شعوط أبوسليمان ثان الرمل / الإسكندرية )