قبيلة مصرية تخطف عناصر من داعش وتلاحق آخرين

وقعت اشتباكات الأحد بين عناصر من قبيلة الترابين بشمال #سيناء وعناصر داعشية رداً على قيام التنظيم بتفجير مقر للقبيلة بمدينة #رفح واختطاف سيارة تحمل سجائر تابعة لأحد أفراد القبيلة.

وذكر شهود عيان ووسائل إعلام مصرية أن عناصر تابعة لداعش سيناء اشتبكوا مع أفراد من قبيلة الترابين قام على إثرها عناصر أخرى من داعش بتفجير مقر يخص القبيلة بقذيفة آر بي جي، كما استهدفوا سيارتين تحملان سجائر تابعتين لأحد أفراد القبيلة بمدينة رفح.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة سائق تابع للقبيلة بإصابات خطيرة، ليرد أفراد القبيلة بالاشتباك مع عناصر داعش واختطاف بعضهم، وإغلاق سوق البرث جنوب مدينة رفح حيث منعوا الأهالي من دخوله وقاموا بتمشيط المنطقة بحثاً عن عناصر أخرى تابعة للتنظيم

كما أعد أفراد القبيلة كمائن في مناطق مختلفة في رفح لاصطياد عناصر التنظيم، فيما عاد أنصار #داعش لمعاقلهم خشية وقوعهم في يد أفراد الترابين.