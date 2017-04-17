مفاجأة صادمة أخرى عن الفتاة المصرية صاحبة النصف طن

فقدت نصف وزنها الذي تعدى 500 كلغ، لكنها لن تتمكن من الحركة قبل فقدان مئات الكيلوغرامات الأخرى من وزنها.. هذا ما أكده الأطباء المعالجون للفتاة المصرية #إيمان_أحمد_عبد_العاطي التي #تزن #نصف_طن.

صحيفة "الأسبوع" الهندية قالت إن إيمان تعاني من #الشخير الدائم بعد #فقدان_نصف_وزنها . فيما صرحت الطبيبة ابارنا جوفيل، إحدى عضوات فريق الدكتور مفضل لكدوالا، الطبيب المعالج لإيمان، أن الأخيرة لن تتمكن من المشي إلا بعد أن تفقد 240 كلغ أخرى من وزنها، مضيفة أن إيمان فقدت قدرا كبيرا من الوزن، وتمكن الفريق المعالج من تقليل المخاطر على حياتها بنسبة 60%، فيما ترتبط المشاكل المتبقية بعلم الأعصاب.

والأمراض التي تعاني منها إيمان حاليا ناجمة عن #السمنة_المفرطة، وتشمل النوع الثاني من #مرض_السكري و #ارتفاع_ضغط الدم والغدة الدرقية والنقرس واحتباس السوائل وانقطاع التنفس أثناء النوم.

الدكتور مفضل لاكدوالا الطبيب المعالج ووفقا لما ذكرته صحيفة "الأسبوع" الهندية قال إن إيمان تواجه حاليا تحديا يتعلق بإعادة التأهيل العصبي، وأوضح أن أجزاء جسمها كانت تعمل بكفاءة تبلغ 5 في المئة، وزادت هذه النسبة الآن ووصلت إلى 60 في المئة.

الجديد أن الأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع إيمان أصبحوا يعشقون الموسيقى العربية التي تسمعها إيمان وتداوم على سماعها، بل إن بعضهم حفظ بعض الكلمات العربية ليتمكنوا من التواصل معها.

إيمان وعقب إجرائها جراحة تكميم المعدة واتباعها نظام غذائي صارم تبدأ يومها في السادسة صباحا بتناول وجبة سائلة عالية البروتين يليها حمام إسفنج، وبعدها تدخل سلسلة من اختبارات الدم الروتينية والفحوص، حيث يقوم فريق مكون من 15 طبيبا، بينهم طبيب الغدد الصماء، وأمراض الكلى، وأخصائي الأعصاب، وأخصائي التخدير، وأخصائي الأمراض الرئوية والتغذية، بزيارتها كل صباح، وفي الحادية عشرة صباحا تقوم بجلسات العلاج الطبيعي، والتي تشمل التدليك والممارسة الرياضية الخفيفة.

يقول الدكتور همال شاه، طبيب الكلى في مستشفى سيفي"التي تعالج فيها: عادة نعطي إيمان من 50 إلى 75 ميكروغرام من الدواء، ولكن أعطينا لها 400-500 ميكروغرام للحفاظ عليها ولتعجيل الشفاء، خاصة أن حالتها تسمح، فيما تقول خبيرة التغذية كارلين ريميديوس إن مجموع السعرات الحرارية التي تحصل عليها إيمان محدد وبنسب معينة، وفقا لرأي الأطباء ويتكون من البروتين والصويا.

الأطباء وفقا للصحيفة الهندية يريدون أن تقوم إيمان بالجلوس في وضع مستقيم على مقعد وتمرير البول دون مساعدة من القسطرة، مضيفين أن ساقي إيمان قصيرتان جدا ولم تتطورا على الإطلاق تحت ركبتيها، وقالوا إنها سوف تحتاج إلى العلاج الطبيعي المكثف لتكون قادرة على المشي مرة أخرى.

ويقول الطبيب المعالج مفضل لكدوالا: آمل في إرسال إيمان إلى منزلها في #مصر الأسبوع الأول من مايو القادم لمتابعة العلاج، وخلال عام سيمكننا النظر في نقلها للهند مرة أخرى لإجراء جراحة جديدة.