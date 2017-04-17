مصر.. 35 شاباً اغتصبوا 3 فتيات لمدة عامين

مأساة بشعة تعرضت لها 3 فتيات مصريات طردن من منزل أهاليهن واتجهن للتسول في الشوارع فاختطفتهن مجموعة من العاطلين وتناوب على اغتصابهن 35 شابا.

البداية بلاغ تلقته #مباحث_الأحداث في #الجيزة جنوب #القاهرة يفيد بقيام 3 فتيات بالتسول في شارع العريش بمنطقة #الهرم بالجيزة، وبضبطهن تبين أنهن من أطفال الشوارع حيث هربن من أسرهن واتجهن للتسول في شوارع الجيزة.

وكشفت #التحقيقات أن الفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 16 و18 سنة وهن من محافظات #الغربية وأسوان والجيزة وخلال تسولهن في الشارع اختطفتهن مجموعة من العاطلين والباعة الجائلين وسائقي التوكتوك وتناوبوا على اغتصابهن في منطقة مجهورة.

وأمام النيابة اعترفت الفتيات بتعرضهن للاغتصاب، وأدلين بأوصاف المتهمين وأسماء شهرتهم، وكانت المفاجأة أن عدد المتهمين بلغ 35 شابا جمعيهم من الباعة الجائلين وسائقي التوك توك والعاطلين بشارع العريش؛ وأنهم تناوبوا على اغتصاب الفتيات طيلة عامين حيث كانوا يهددوهن بالسلاح الأبيض ويقتادوهن للمنطقة المهجورة لاغتصابهن وتمكنت #أجهزة الأمن من ضبط 5منهم وتلاحق الباقين.

وقررت #النيابة_العامة، حبس المتهمين الخمسة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة #الاغتصاب وهتك العرض وأمرت أجهزة الأمن بسرعة القبض على الهاربين.