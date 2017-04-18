داخلية مصر تصفي إرهابيا قبل تنفيذه لتفجيرات ضد الكنائس

أعلنت الداخلية المصرية أن قوات الأمن قامت بتصفية إرهابي قبل تنفيذه لتفجيرات ضد #المسيحيين و #الكنائس.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار جهود #وزارة_الداخلية لكشف البؤر الإرهابية التي تعتنق الأفكار والتكفيرية، والتي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد #رجال_الشرطة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة وكذا المنشآت الهامة والحيوية وممتلكات أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم.

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد تورط السيد السيد غازي كحله مواليد 18/11/1988 سائق ويقيم بتفتيش كفر سعيد مركز كفر سعد دمياط في تنفيذ حادث محاولة تفجير محل تجاري مملوك للمواطن #سمير_بشرى_منسي الكائن بمنطقة السوق القديم برأس البر محافظة دمياط بتاريخ 7/4/2017 مضيفة أن قوات الحماية المدنية قامت بتفكيك العبوة الناسفة قبل تفجيرها موضوع القضية رقم 333/2017 إداري قسم شرطة #رأس_البر.

وقالت إن الإرهابي قام بإعداد وتجهيز عدد من العبوات الناسفة لاستخدامها في ارتكاب سلسلة من الحوادث الإرهابية المماثلة خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن المتهم من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة المعتنقة للأفكار الجهادية والتكفيرية.

وذكرت الوزارة أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد محل اختبائه، كما تم إعداد القوات اللازمة لمداهمته، وما إن استشعر المتهم اقتراب القوات، قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها بصورة مكثفة مما دفعها للتعامل معه، واستمر ذلك لعدة ساعات حتى تمكنت القوات من السيطرة على الموقف.. وقد أسفر ذلك عن مصرعه، وإصابة كل من النقيب عبدالله الإبراشي بمديرية أمن #دمياط " بطلق ناري بالجانب الأيسر"، والنقيب محمد عبدالرحمن بقطاع الأمن المركزي "بطلق ناري بالرقبة"، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وأضافت الوازرة أنه عُثر بحوزة المذكور على بندقية آلية، ورشاش برتا، و2 خزينة لبندقية آلية، وكمية من الذخائر، و3 عبوات متفجرة معدة للتجهيز، وكمية من رومان البلي والأدوات والمواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة؛ مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.