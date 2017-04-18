راقصة تتقدم بشكوى ضد أعضاء في البرلمان المصري

جدل واسع أثير في الفترة الماضية، بعد إعلان الراقصة المصرية #سما_المصري نيتها تقديم #برنامج_ديني في شهر رمضان المقبل، وهو ما تسبب في ردود أفعال غاضبة بعضها جاء من أعضاء البرلمان المصري.

وهو ما تسبب في تقديم السيدة #سامية_أحمد_عطية الشهيرة بسما المصري لشكوى إلى #رئيس_البرلمان المصري، تطالب فيها بالتحقيق مع أربعة من النواب بسبب ما صدر منهم تجاهها بعد إعلان نيتها تقديم البرنامج.

وأعلنت سما المصري أن النواب الأربعة هم #خالد_أبوطالب و #إلهامي_عجينه و #سولاف_درويش و #بدير_عبدالعزيز، مشيرة إلى كونهم حاولوا التشهير بها والإساءة لها ولبرنامجها المرتقب تقديمه في #شهر_رمضان المقبل دون العلم بما يحتويه وما هي طبيعته.

وأوضحت سما المصري أن النواب تركوا واجبهم الأساسي وهو مراقبة الحكومة وتفرغوا لمراقبة ومحاسبة المواطنين، لذلك طالبت بتحويلهم إلى لجنة القيم خاصة وأن ما قاموا به يخالف الدستور المصري، مؤكدة أنه في حال لم يتم ذلك ستقوم بتقديم بلاغات للنائب العام ضد هؤلاء النواب بسبب ما بدر منهم من إساءة وعدم تحمل للمسؤولية.

وتحدثت سما المصري في الشكوى الخاصة بها عما قام به النواب، حيث رأى أحدهم أنها تسيء للدين فيما طالبها آخر بالاحتشام قبل أن تقوم بتقديم برنامج ديني.