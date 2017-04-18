عسيري: مصر تشارك بحراً وجواً في التحالف العربي

أوضح اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم #قوات_التحالف_لدعم_الشرعية_في_اليمن، لقناة العربية الاثنين، إثر استفسار حول تفاصيل ما قاله بخصوص مشاركة القوات المصرية في تحالف دعم الشرعية باليمن، "أن ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما طرح سابقاً من قبل جمهورية #مصر الشقيقة، خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة، الذي تم مناقشته في جامعة الدول العربية، والذي أتى من منطلق حرص الأشقاء في مصر على أن أمن الأمة العربية كل لا يتجزأ، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في #اليمن ".

وأضاف: "كما تعلمون أن هناك عناصر من القوات المسلحة المصرية تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب #البحر_الأحمر و #باب_المندب، والتي تعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء. ومصر تشارك في #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن بحراً وجواً كما سبق الإعلان عن ذلك".