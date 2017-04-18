كريم توفي وزوجته تصارع الموت.. قصة صورة أبكت المصريين

عقب وقوع تفجير #كنيسة_مار_مرقس بالإسكندرية الأحد قبل الماضي والذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات انتشرت صورة أبكت المصريين لزوجين ممسكين بيد بعضهما وملقيين على الأرض أمام بوابة الكنيسة؛ وهما ينزفان من جراء إصابتهما في التفجير.

الزوج هو الشاب الثلاثيني #كريم_غطاس_اندراوس حيث ذهب للكنيسة برفقه زوجته ماري ادوارد وأصيبا معا ؛ وتم نقلهما إلى #مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية؛ وهما ممسكان بيد بعضهما وظلا على هذه الحالة حتى قام الأطباء بفصلهما وعلاج كل منهما على حدة.

إصابة كريم كانت عبارة عن كسر في الحوض والفقرات العنيفة ونزيف بالمخ إثر تعرضه لموجات ضغط نتيجة الانفجار القوي، وظل الأطباء يحاولون علاجه وإنقاذ حياته لكن محاولاتهم باءت بالفشل ليلفظ كريم أنفاسه الأخيرة اليوم الثلاثاء.الزوجة #ماري_ادوارد أصيبت بـ14 شظيه بالبطن وكسر باليد اليسرى ومازالت تصارع الموت بالمستشفى.

نعيم غطاس شقيق كريم قال إنه يرغب في دفن شقيقه بدير #مارمينا العجائبي بصحراء مريوط مع باقي ضحايا الكنيسة المرقسية تكريما له .