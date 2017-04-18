وهو في قلب قفص الاتهام.. أدخلته "عش" الزوجية!

شهدت محكمة جنايات #القاهرة التي انعقدت الثلاثاء بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لنظر محاكمة 67 متهماً باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات إعلان فتاة مصرية خطوبتها على المتهم رقم 42 في القضية والذي كان متواجداً داخل القفص.

وفوجئ القاضي وأعضاء هيئة #المحكمة والحاضرون بانطلاق زغاريد داخل القاعة وبفحص الأمر تبين وجود مجموعة من السيدات بينهم فتاة ترتدي فستاناً أحمر وتعلن خطبتها للمتهم إسلام محمد السيد وهو المتهم رقم 42 في القضية.

وقامت الفتاة وتدعى شيماء حسين بارتداء الشبكة أمام الجميع وهي دبلة وخاتم فيما احتفل المتهمون داخل القفص بالعريس وقاموا بتهنئته.

وكانت #النيابة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات شديدة الانفجار، والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

يشار إلى أن النائب العام الراحل اغتيل في 29 حزيران/يونيو من العام 2015 حيث تعرض موكبه للتفجير من قبل سيارة ملغومة أثناء مروره بمنطقة #مصر الجديدة متوجهاً لمقر عمله.