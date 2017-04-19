ما قدرات الغواصة الألمانية الجديدة التي اشترتها مصر؟

أعلن العقيد #تامر_الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، وصول أول #غواصة مصرية حديثة طراز "209 / 1400" ألمانية الصنع، وانضمامها لتشكيلات القوات البحرية.

لكن ما هي قدرات تلك الغواصة؟ وما أهميتها العسكرية؟ ولماذا اشترتها مصر؟

الخبير العسكري، نصر سالم، يؤكد لـ"العربية.نت" أن الغواصة الجديدة من طراز "تايب 209/ 1400"، ألمانية الصنع، تعد إضافة للقوات البحرية المصرية، حيث سيتم استخدامها في حماية الأمن القومي المصري ومنشآت #مصر النفطية في البحرين #الأحمر والمتوسط، وتأمين مضيق #باب_المندب.

وأضاف أن الغواصة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافات تصل إلى 12 ألف ميل بحري، وتحمل ما لا يقل عن 1500 طن، ولديها القدرة على إطلاق صواريخ بحر بحر وطوربيدات، وملاحقة أي أهداف معادية؛ في #المياه_العميقة.

وأضاف أن الغواصة بها آليات مخصصة لوحدات القوات الخاصة من الضفادع البشرية وقصف أي #غواصات أو قطع بحرية تهدد المياه الإقليمية المصرية، وكذلك ضرب السفن التي قد تحمل أسلحة لتنظيمات إرهابية وتدخل المياه المصرية.

وذكر الخبير العسكري المصري أن الغواصة الجديدة تم تدريب الأطقم المصرية عليها، ويمثل تواجدها مع حاملة الطائرات #الميسترال قوة ردع قوية وإضافة مهمة للجيش المصري.