هذه صورة منفذ هجوم سانت كاترين بعد تصفيته في سيناء

أعلن مسؤول أمني #مصري رفيع المستوى أن قوات الأمن تمكنت من الوصول لمنفذ هجوم سانت كاترين، الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3آخرين وقامت بتصفيته.

وقال لـ"العربية.نت" إن المنفذ كان يختبئ بمنطقة السباعية وقامت قوات الأمن بالوصول إليه؛ حيث هدد القوات بتفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه؛ وفور تصفيته قامت قوات المفرقعات بالتعامل مع الحزام الناسف وإبطال مفعوله.

وأضاف أنه يتم حاليا تحديد هوية الإرهابي، وفرضت قوات الأمن كوردونا حول المنطقة وتمشيطها؛ مؤكداً أن وزارة الداخلية ستنشر بياناً اليوم الأربعاء تكشف فيه التفاصيل.

وكانت وزارة #الداخلية_المصرية، قد أعلنت مقتل شرطي واحد وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار على قوات الأمن قرب #ديرسانت _كاترين في #جنوب_سيناء، فيما تبنى تنظيم #داعش الهجوم.

وأفاد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بقيام عدد من الأشخاص المسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بالكمين، فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار، وترك أحدهم السلاح الناري الذي كان بحوزته والعديد من الطلقات، حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل أمين شرطة وإصابة 3 آخرين، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة وتواصل جهودها لملاحقة وضبط مرتكبيها.

في سياق آخر أصدر المهندس #شريف_إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 847 لسنة 2017 بحظر التجوال بشمال سيناء .

ونص القرار في مادته الأولى على أنه يتم حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية حتي #العوجة غربا من غرب العريش وحتي جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتي خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وجاء في المادة الثانية أن تكون توقيتات حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من #كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.