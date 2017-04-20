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بالفيديو.. مقتل 19 إرهابيا من داعش سيناء بضربة جوية

المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد
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تمكنت #القوات_الجوية المصرية بشمال ووسط #سيناء من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، فضلاً عن تدمير 4 عربات ربع نقل خاصة بعناصر #داعش_سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري المصري على صفحته في فيسبوك نتائج القذف الجوي، مقتل 19 إرهابيا، منهم أحد القادة البارزين داخل ما يسمى تنظيم #أنصار_بيت_المقدس وهو رئيس اللجنة الشرعية والمسؤول عن الاستجواب داخل التنظيم.

وتواصل القوات الجوية دعمها لعناصر إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء لتكثيف عملياتها النوعية للقضاء على باقي البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء.

كلمات دالّة

#القوات الجوية, #سيناء, #أنصار بيت المقدس, #داعش سيناء

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