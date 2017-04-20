تفاصيل محادثات السيسي ووزير الدفاع الأميركي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي اليوم الخميس، جيمس #ماتيس وزير الدفاع الأميركي، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير #الدفاع وستيفن بيكروفت السفير #الأميركي بالقاهرة.

وصرح #السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لاستكمال التباحث مع الوزير الأميركي حول سبل تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين، وذلك بعد اللقاء البناء الذي عقده الرئيس مع جيمس ماتيس في البنتاغون خلال زيارته الأخيرة لواشنطن مطلع الشهر الجاري.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء على قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتميز به من طابع استراتيجي، وصمودها أمام الكثير من التحديات الصعبة خلال السنوات الماضية، مؤكداً حرص مصر على أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الدفاع الأميركي أكد تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، بما يُمكّن الدولتين من مجابهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأكد وزير الدفاع الأميركي قوة التعاون العسكري القائم بين البلدين والعلاقات الخاصة التي تربط بين وزارتي الدفاع فيهما، مشيرا إلى أهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، ومشيداً بجهودها في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مواقفها بشأن دعم الاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها.

وأكد ماتيس دعم الولايات المتحدة الكامل للجهود المصرية في هذا الاتجاه.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيزه وتطويره خلال الفترة القادمة، لاسيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل استعادة الأمن والاستقرار.

وقال إنه تم التباحث حول التحديات الإقليمية والدولية، خاصة مكافحة الإرهاب، حيث تم تناول ظاهرة الإرهاب من جوانبها المختلفة، سواء العسكرية أو الأيديولوجية. وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتجفيف منابع الإرهاب، وتوجيه رسالة حاسمة إلى الدول التي تدعم الإرهاب بضرورة إيقاف تمويل التنظيمات الإرهابية أو مدها بالسلاح والمقاتلين