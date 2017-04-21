إسرائيل تعيد فتح معبر طابا الحدودي مع مصر

أعادت إسرائيل فتح معبر #طابا الحدودي مع #مصر الجمعة بعد أسبوع من إغلاقه بسبب "تهديدات أمنية"، لكنها دعت مواطنيها إلى تجنب زيارة #سيناء.

وأعلن مكتب #رئيس_الوزراء في بيان أنه تقرر "السماح للإسرائيليين بالتوجه إلى سيناء عبر معبر طابا".

وأضاف "وفي الوقت نفسه، شدد مكتب مكافحة الإرهاب على أن التهديد الذي يستهدف #الإسرائيليين يبقى خطيرا وملموسا ووشيكا"، داعيا السكان إلى تفادي زيارة المنطقة ومن يتواجدون فيها إلى المغادرة.

واتخذ مكتب مكافحة الإرهاب في 10 نيسان/إبريل خطوة نادرة بإغلاق المعبر بعد الاعتداء على كنيستين في مصر.

وأغضب القرار الإسرائيليين الذين كانوا يستعدون لقضاء إجازة #عيد_الفصح اليهودي في سيناء.

والثلاثاء، قتل شرطي مصري وأصيب ثلاثة آخرون عندما أطلق مسلحون النار على نقطة تفتيش قرب #دير_سانت_كاترين في سيناء في هجوم تبناه تنظيم #داعش.

وقال وزير النقل الإسرائيلي وهو كذلك وزير الاستخبارات إن قرار إغلاق المعبر تم استنادا إلى "تهديدات ملموسة" مع تصعيد المتطرفين هجماتهم في سيناء.