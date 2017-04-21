العثور على 3 جثث مقطوعة الرأس في رفح بسيناء

عثر أهالي مدينة رفح مساء الخميس على جثث 3 من الشباب مذبوحة ومفصولة الرأس في أحد شوارع المدينة قرب سوق #رفح

وقال شهود عيان إن الجثث تعود لكل من "محمد.ك 20عاماً وع.ع 36سنة وع س 25سنة" وتم نقل الجثث والرؤوس إلى مستشفى رفح العام.

وأضافوا أنه تم إخطار الأجهزة الأمنية مرجحين قيام عناصر #داعش #سيناء بذبح الشباب الثلاثة.

يذكر أن #القوات_الجوية المصرية بشمال ووسط #سيناء تمكنت في وقت سابق الخميس من استهداف وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، فضلاً عن تدمير 4 عربات ربع نقل خاصة بعناصر #داعش_سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري المصري مقتل 19 إرهابيا، منهم أحد القادة البارزين داخل ما يسمى تنظيم #أنصار_بيت_المقدس وهو رئيس اللجنة الشرعية والمسؤول عن الاستجواب داخل التنظيم.

