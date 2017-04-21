شاهد كيف رحب ترمب بناشطة مصرية .. "أهلاً بك في بيتك"

نشر الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تغريدة على حسابه على تويتر، مرحباً بالناشطة المصرية الأميركية #آية_حجازي، بعد صدور الحكم ببراءتها في مصر من تهمة الاتجار بالبشر.

وأرفق ترمب تغريدته بفيديو مصور يجمع لقطات من لقاءه بآية في #البيت_الأبيض، على وقع أغنية God bless USA

كما أظهر الفيديو في بدايته مقتطفات من مقال صحفي نشرته الواشنطن بوست، يشير إلى الجهود التي نشرها ترمب للافراج عن الناشطة المصرية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أكدت في وقت سابق الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب استقبل حجازي في #البيت_الأبيض الجمعة، وهنأها بحصولها على البراءة. وأضافت أن حجازي وصلت فجر الجمعة للولايات المتحدة بصحبة زوجها وعائلتها، وكان معها على متن الطائرة الأميركية من أصل مصري دينا باول، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، والتي كانت في القاهرة بصحبة وزير الدفاع الأميركي.

وذكرت وكالة "رويترز" وصحف غربية أن طائرة عسكرية أميركية نقلت الناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأميركية آية حجازي الجمعة إلى #واشنطن.

وأضافت أن مسؤولة أميركية في #البيت الأبيض كانت برفقة حجازي التي من المرجح أن تلتقي مسؤولين أميركيين بارزين بعد أن أفرجت عنها السلطات المصرية الأحد الماضي، وصدر حكم ببراءتها وزوجها وآخرين من تهمة الاتجار بالبشر من خلال مؤسستها التي تحمل اسم #بلادي لرعاية الأطفال.

وقالت "رويترز" إن حجازي نُقلت جوا إلى مطار قاعدة #آندروز_الجوية_العسكرية في ضواحي واشنطن.

وكانت #محكمة_الجنايات في #مصر قد قضت الأحد الماضي ببراءة آية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرين يعملون معها في جمعيتها من تهمة الاتجار بالبشر واستغلال #أطفال_الشوارع في المشاركة بتظاهرات وأعمال شغب وعنف.

واتهمت #النيابة_المصرية الناشطة وزوجها بالتقاط أطفال الشوارع وضمهم لجمعيتها واستغلالهم في أعمال عنف وتظاهرات.