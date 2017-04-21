شاهد المصرية ذات النصف طن تتحدث.. بعد فقدان نصف وزنها

نشر مستشفى سيفي الهندي في مومباي الذي تتعالج فيه المصرية #إيمان_عبد_العاطي #صاحبة_النصف_طن فيديوهات لها بعد فقدانها نصف وزنها.

وبث المستشفى فيديوهات على حساب على "يوتيوب" باسم أنقذوا إيمان ظهرت فيه #المصرية لأول مرة على كرسي متحرك في غرفتها مع أخصائيين وحالتها الصحية مطمئنة وتتحدث مع الأطباء.

إيمان بدت في الفيديو سعيدة وتحاول الإنصات للطبيب الذي بجوارها ويستفسر منها عن بعض الأمور الصحية؛ فيما أكد الطبيب المعالج أن المستشفى يعمل حاليا على شراء دواء للسمنة مدة فعاليته 6 أشهر من أميركا لتتناوله وتفقد المزيد من الوزن.

الصحف الهندية قالت إن إيمان تعاني من #الشخير الدائم بعد فقدانها نحو 242 كيلوغراما؛ فيما صرحت الطبيبة ابارنا جوفيل، إحدى عضوات فريق الدكتور مفضل لكدوالا، الطبيب المعالج لإيمان، أن إيمان لن تتمكن من المشي إلا بعد أن تفقد 120 كيلوغراما أخرى من وزنها، مضيفة أن إيمان فقدت قدرا كبيرا من الوزن، وتمكن الفريق المعالج من تقليل المخاطر على حياتها بنسبة 60%، فيما ترتبط المشاكل المتبقية بعلم الأعصاب.

والأمراض التي تعاني منها إيمان حاليا ناجمة كما يقول طبيبها المعالج مفضل لكدوالا عن #السمنة المفرطة، وتشمل النوع الثاني من مرض #السكري و #ارتفاع_ضغط_الدم و #الغدة_الدرقية و #النقرس و #احتباس_السوائل و #انقطاع_التنفس أثناء النوم.

ويهدف الأطباء المعالجون للمصرية إيمان أن تقوم إيمان بالجلوس في وضع مستقيم على مقعد تمرير البول دون مساعدة من القسطرة، مضيفين أن ساقي إيمان قصيرتان جدا ولم تتطورا على الإطلاق تحت ركبتيها، وقالوا إنها سوف تحتاج إلى العلاج الطبيعي المكثف لتكون قادرة على المشي مرة أخرى لكنها حاليا يمكنها التحرك بواسطة مقعد متحرك.

ويقول الطبيب المعالج مفضل لكدوالا "آمل في إرسال إيمان إلى منزلها في مصر الأسبوع الأول من مايو القادم لمتابعة العلاج، وخلال عام سيمكننا النظر في نقلها للهند مرة أخرى لإجراء جراحة جديدة".