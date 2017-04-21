مصر.. سيارات مجهزة بغرف حجز لضبط الإرهابيين

أعلنت #الداخلية_المصرية تزويد مديريات الأمن بالمحافظات بسيارات حديثة ومجهزة تكنولوجياً وأمنياً لضبط وملاحقة الإرهابيين والمجرمين.

وقالت إنها قامت باستحداث وتفعيل عدد من سيارات "فان" بعدد من #مديريات_الأمن لاستخدامها في أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي "مجهزة بغرفة احتجاز متطورة تسع 6 أفراد من المشتبه بهم" والمزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، والمدعمة بمنظومة كاميرات متطورة لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.

وأشارت إلى أن السيارات مزودة بجهاز يتعامل مع منظومة #الكاميرات وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، وكذا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكياً وربطها بغرفة عمليات قطاع #مصلحة_الأمن_العام.

وذكرت أنه تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون.

