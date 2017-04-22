السيسي في السعودية الأحد.. وقمة ثنائية لمكافحة الإرهاب

أعلنت الرئاسة المصرية في وقت متأخر، الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح #السيسي سيزور الأحد المملكة العربية #السعودية، حيث من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة مصرية- سعودية تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وقالت إن الزيارة سيتم خلالها التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة #الإرهاب الذي بات يمثل تهديداً لأمن واستقرار الأمة العربية بل المجتمع الدولي بأكمله.

وذكرت أن زيارة الرئيس السيسي تأتي استجابة لدعوة من خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار حرص الجانبين على استمرار التنسيق المشترك بما يساهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والتباحث بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وكان الملك سلمان وجه الدعوة إلى الرئيس المصري للقيام بزيارة رسمية للمملكة، خلال القمة العربية التي عقدت في #البحر_الميت في #الأردن ، في شهر مارس/آذار 2017.