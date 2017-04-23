شاهد صورته بين ضحايا كنيسة طنطا فالتقط سيلفي معها

فوجئ شاب مصري يدعى #بيشوى_فايز من محافظة الغربية شمال البلاد بصورته ضمن قائمة القتلى ضحايا تفجير كنيسة #مار_جرجس بطنطا والذي وقع قبل أسبوعين؛ وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين فالتقط سيلفي بجوارها .

وقال الشاب المصري لـ"العربية.نت" إن أحد أصدقائه أبلغه بوجود صورته ضمن قائمة القتلى بتفجير الكنيسة ومعلقة في شارع البحر بطنطا، فذهب إلى موقع الصورة، واكتشف وجود لافتة بالفعل مدون عليها صورته واسم جده لوالدته الذي قتل في التفجير، وعلى الفور التقط صورة سيلفي بجوارها ضاحكا من المفاجأة .

وأضاف أن هناك خطأ في الصورة فجده هو المعني بها، ولذلك ذكرت المحافظة اسم جده لوالدته #ميشيل_لبيب والذي سقط في التفجير، ولكنهم وضعوا صورة حفيده مكان صورته، مشيرا إلى أنه أبلغ قيادات المحافظة بالخطأ ووعدوا بتداركه.

وطلب بيشوي من اللواء #أحمد_ضيف_صقر، محافظ الغربية، سرعة تغيير الصورة حرصا على مشاعر الأسرة التي ما زالت تعاني الحزن لوفاة فقيدها.