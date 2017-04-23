مصر: هذه أهم الملفات التي بحثها الملك سلمان والسيسي

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح #السيسي توجه بصحبة #العاهل_السعودي إلى الديوان الملكي بقصر اليمامة، حيث عقدت #قمة_مصرية_سعودية حضرها عدد كبير من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في المملكة.

وعقد الزعيمان جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين، استهلها #خادم_الحرمين_الشريفين بالترحيب بالرئيس السيسي، مؤكداً عمق ومتانة #العلاقات_التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار #الملك_سلمان إلى حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق مع #مصر بما يحقق مصالح الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب مصر ولاسيما في حربها ضد #الإرهاب.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم #الرئاسة_المصرية، إن الرئيس السيسي أكد اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى حرصه على تدعيم أواصر #العلاقات_الثنائية في شتى المجالات، وبما يساهم في تعزيز #العمل_العربي_المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها #الوطن_العربي في الوقت الراهن.

وقال إن #المباحثات شهدت التشاور بشأن عدد من الموضوعات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وأضاف أنه تم خلال المباحثات استعراض عدد من الملفات الإقليمية حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون و #التضامن_العربي للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول.

وذكر يوسف أنه تم خلال المباحثات تناول أهم التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها #مكافحة_الإرهاب ، حيث اتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة والواقع الذى تعيشه المنطقة العربية يستوجبان المزيد من تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بين كافة الأطراف المعنية على الساحة الدولية لصياغة استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد العالم بأسره.

وأكد الزعيمان على أهمية مجابهة كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقطع الطريق على المساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء حفاظاً على #الأمن_القومي_العربي، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق أمن واستقرار الدول العربية.

ووجه الرئيس المصري الدعوة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة مصر، وهو ما رحب به جلالته ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة.