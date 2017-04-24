الجولة الخامسة من حوار حكماء الشرق والغرب تنعقد بمصر

تنطلق الجلسة الثانية من #الحوار بين #مجلس_حكماء_المسلمين، برئاسة #شيخ_الأزهر الدكتور #أحمد_الطيب، و #مجلس_الكنائس_العالمي بعد غد الأربعاء في #القاهرة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الجولة الخامسة من الحوار بين #حكماء_الشرق والغرب، والتي تحمل عنوان "دور القادة الدينيين في تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك".

وينعقد اللقاء تحت رعاية #الأزهر، ومن المقرر أن يحضره أعضاء مجلس حكماء المسلمين، وأعضاء مجلس #الكنائس العالمي والأمين العام لمجلس الكنائس القس الدكتور #أولاف_فيكس.

وستتناول هذه الجولة من الحوار العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها: آليات تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك، ودور القادة الدينيين في نشر قيم #التعايش و #التسامح. كما سيزور أعضاء مجلس الكنائس العالمي مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وذلك للاطلاع على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

يذكر أن مبادرة الحوار بين حكماء الشرق والغرب انطلقت في يونيو/حزيران 2015 بمدينة فلورنسا الإيطالية بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين بهدف نشر التعايش والسلام، فيما احتضنت باريس الجولة الثانية من هذا الحوار الذي انعقدت ثالث جولاته في مدينة جنيف بسويسرا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي الجولة الرابعة من الحوار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.