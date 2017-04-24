الصين ترحب بمشاركة مصر في مبادرة طريق الحرير

رحبت #الصين بمشاركة #مصر في اجتماع مبادرة #طريق_الحرير الذي يعقد في مايو المقبل، كما أكدت حرصها على التعاون مع مصر بما يعزز الشراكة والمصالح بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة #الخارجية_المصرية أن سامح شكري وزير الخارجية التقى الاثنين مع وانغ يي وزير خارجية الصين على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الأول لتدشين منتدى الحضارات القديمة، والذي يعقد في العاصمة اليونانية #أثينا.

واستهل اللقاء بالتأكيد على اهتمام مصر بالعلاقة الخاصة والتاريخية مع الصين، والتي تشكل أولوية بالنسبة لمصر خاصة في ظل سعي السياسة الخارجية المصرية لإقامة علاقات متوازنة مع كافة القوى الدولية، مشدداً على حرص مصر على متابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين خلال العام الماضي.

كما أضاف أن وزير خارجية الصين أكد على الإرادة السياسية الكاملة لدى بلاده لدعم مصر والتضامن معها في مواجهة #الإرهاب، وأشار إلى العلاقة الطيبة والخاصة التي تجمع رئيسي البلدين، وهو ما عكسه تطوير العلاقة بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة خلال زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في يناير 2016.

وأكد الوزير الصيني حرص بلاده على التعاون مع مصر من خلال مبادرة "طريق الحرير"، بما يعزز الشراكة والمصالح بين البلدين، ومرحبا بمشاركة مصر في الاجتماع الأول للمبادرة خلال شهر مايو المقبل، كما أعرب عن تطلع الصين لمشاركة الرئيس #السيسي في قمة #البريكس، والتي ستستضيفها الصين في سبتمبر 2017 .