عمره 16 سنة ومصاب بضمور بالمخ ..تخيل ما وظيفته؟

عمره 16 عاماً ومصاب بضمور في #المخ أثر على لسانه ونطقه، لكنه أصبح حديث الكثيرين في #مصر بسبب موهبته وقدرته على الإقناع وعلمه الغزير الذي جعله محاضراً في التنمية البشرية والنفسية في #الجامعات_المصرية ، ولديه مكتب متخصص لحل المشكلات العاطفية والنفسية والزوجية.

#إسلام_مدبولي شاب مصري يقيم بمفرده في شقة بالمطقم شرق #القاهرة ، حيث توفيت والدته وهو في سن صغيرة بعد صراع مع مرض #السرطان ، وسافر والده للعمل في الخارج، وتزوجت شقيقاته الثلاث.

كما أن إسلام لا يملك مورد رزق ثابتا، ومع ذلك كافح وتعلم وقرأ وعمل في عدة مهن من أجل إثبات ذاته والتغلب على إعاقته.

يشرح إسلام لـ"العربية.نت" قصة حياته، بدأ بالقول إنه ولد بعيب في اللسان وضمور في المخ نتيجة نقص ا#لأوكسجين أثناء عملية ولادته، وهو ما أثر على نطقه وطريقة حديثه، لذلك لم يقبل بالتعليم، وزاد من عمق مأساته وفاة والدته عقب صراعها مع السرطان، وسفر والده للخارج، لذا اضطر للعمل كي ينفق على نفسه، فبدأ كمندوب مبيعات، أخذ يتعلّم #القراءة والتحق بمحو الأمية في الصف الأول الابتدائي بعدما تغلب على مشكلة النطق رويداً رويداً، لكنه مازال يعاني منه، ومع مرور الوقت شعر أن الجميع ينفر منه ولا يتقبله لصعوبة الحديث معه، من هنا كان موعده مع التحدي.

بدأ إسلام يقضي وقت فراغه وهو يحاول النطق والقراءة، واستهوته كتب علم النفس وكيفية التأثير على الآخرين وإقناعهم، وكان ينفق كثيراً من ماله في شراء الكتب والمراجع المتخصصة بعلم النفس الذي ساعده على الانطلاق في دراسته سريعاً حتى وصل هذا العام للصف الأول الثانوي.

بدأ إسلام يقنع من حوله بكيفية التغلب على مصاعب الحياة وتحدي العراقيل، ولأنه أجاد الإقناع تمكن من حل بعض المشكلات الخاصة بجيرانه ومعارفه وزملائه، وبدأ ينال قليلاً من الشهرة في الدائرة المحيطة به.

وأضاف إسلام أنه تابع بتوسيع معارفه وعلومه بدراسة كتب التنمية البشرية، ومع مرور الوقت وصل اسمه للجامعات، وأصبح مطلوباً كمحاضر للطلاب، فألقى محاضرات في جامعات القاهرة والمنيا وعين شمس وحلوان والسويس وغيرها، وفتح مكتباً له في منطقة الدقي لتلقي الاستشارات النفسية، ولجأ إليه متزوجون لحل مشكلاتهم ونجح في حلها.

وتابع إسلام أيضاً أنه ينوي إكمال دراسته للالتحاق بكلية الأداب قسم علم نفس، والسفر حول العالم لبث التفاؤل والعزيمة والإصرار، وأكد أن السعادة بين يدي الإنسان وليس بيد أحد غيره، وتابع أنه على الإنسان أن يعمل على إسعاد نفسه ولا يعتمد على الآخرين، وعليه أن يمتلك إرادة حديدية تؤهله ليتغلب على الصعاب ويحول نقطة ضعفه لقوة، وأن يعلم ويتيقن أن الله مع الصابرين والمثابرين، وأن الثقة في الله واليقين به كفيلة بتحويل حياة الإنسان للأفضل.

واختتم إسلام حديثه قائلاً: "إذا كان الله قد حرمنا من ميزة ما، فعلينا أن نعلم أنه سيمنحنا مزايا أخرى أفضل وأكبر بقدر صبرنا ورضانا، لأنه العدل الحق". وأضاف: حالتي خير شاهد وأكبر دليل على وعد الله الصادق، "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".