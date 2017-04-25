السيسي يعفو عن 1118 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

قرر الرئيس المصري #عبد الفتاح_السيسي الإفراج بالعفو عن 1051 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 67 سجيناً بمناسبة الاحتفال بعيد #تحرير_سيناء.

وقالت #الداخلية_المصرية إنه في ضوء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 167/2017 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017 فقد قام قطاع #مصلحة_السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1051 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وذكرت الداخلية أن اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي #الإفراج_الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 67 نزيلاً .

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.