تضامنا مع الأسرى.. عرض فيلم "مروان" في الأوبرا المصرية

عرضت #سفارة_فلسطين في #القاهرة #فيلم #مروان الذي يستعرض حياة #الأسير_مروان_البرغوثي القابع في سجون #الاحتلال منذ 16 عاماً، وذلك في إطار الحراك الدبلوماسي الفلسطيني لتسليط الضوء على قضايا #الأسرى.

وتم عرض الفيلم في دار #الأوبرا بحضور حشد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والبرلمانية المصرية، بالإضافة لسفير #فلسطين في #مصر جمال الشوبكي، والأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد #السينما.

وأكد الشوبكي في كلمة له أن عرض #فيلم_مروان جاء ضمن "أسبوع الفيلم الفلسطيني" و"يُعد رسالة تضامنية من النخبة المصرية" مع الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال.

من جانبه شدد الأمير أباظة على أن أسبوع الفيلم الفلسطيني "يُعد رسالة سلام ومحبة من مصر، لأن فلسطين تقبع في قلوب المصريين".

من جهته، قال ناصر اللحام رئيس تحرير "شبكة معا" المنتجة لفيلم "مروان" إن "الفلسطينيين يرفضون أن يموتون بصمت، وحاولوا من خلال الفيلم توصيل رسالة فكرة نضال الشعب الفلسطيني إلى العالمية".