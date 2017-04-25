مصر.. مساءلة برلمانية لوزيرين عن أزمة صاحبة النصف طن

يبحث #برلمان #مصر غدا الأربعاء طلب إحاطة عاجل تقدم به أحد النواب حول أزمة الفتاة #إيمان_عبد_العاطي صاحبة #النصف_طن والتحقيق حول ما ذكرته شقيقتها من تعرضها للخداع والكذب من جانب الطبيب الهندي ما أدى لإصابتها بالشلل.

وقال النائب البرلمانى، حسن عمر حسانين نائب الخانكة ومقدم الطلب لـ"العربية.نت" إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان الدكتور علي العال لسؤال وزيري الخارجية والصحة، حول الحالة الصحية للمواطنة إيمان عبد العاطي، والملقبة بأسمن امرأة في العالم، وتتواجد حالياً بأحد مستشفيات الهند لتلقي العلاج.

وأضاف أنه يريد معرفة ماذا فعلت السلطات المصرية مع المواطنة وكيف ستتعامل مع الأزمة بعد تدهور الحالة الصحية للفتاة وعملية النصب التي تعرضت لها من جانب الطبيب المعالج وذلك بناء على التصريح الذى أدلت به شقيقتها إيمان عبد العاطي .

وقال إن الطلب البرلماني سيبحث أيضا مصير الفتاة وكيفية تدخل السلطات لإعادتها لمصر.

وكانت شقيقة الفتاة قد ناشدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساعدتها في إنقاذ شقيقتها بعد تدهور صحتها وإصابتها بالشلل متهمة الطبيب الهندي بالتسبب في ذلك.