أغنية لطفلتين تثير غضب المصريين.. ومطالبات بمحاكمة الأم

فوجئ المصريون بأغنية شعبية تؤديها شقيقتان تدعيان شهد ومريم على مواقع التواصل متضمنة كلمات غير مناسبة لعمرهما وتروي حكاية مشاجرة بينهما على طفل.

وأثارت كلمات الأغنية غضب #المصريين؛ ووصفوها بالمبتذلة وأنها لا تليق بأعمار الطفلتين، ولا بجمهورهما من الأطفال؛ مطالبين بمحاسبة من وراء إنتاج هذه #الأغنية وبثها على #اليوتيوب ومواقع التواصل.

وتبين أن منتج الفيديو هي والدة الطفلتين وتدعى ليلي الشبح؛ سيدة أعمال تمتلك شركة عقارات وشركة للإنتاج الفني؛ وسبق وأن قدمت لابنتيها فيديو لأغنية منذ عامين باسم "احنا العفاريت".

وتقول كلمات الأغنية الجديدة :"الواد ده بتاعي اسمه على دراعي، الواد ده عيونه شطة وكموني".

والدة الطفلتين، قالت في تصريح صحافي مقتضب إنها لا ترى في الفيديو أي كلمات مبتذلة أو سوقية مقارنة بما يتداول في الشارع من كلمات وألفاظ خادشة؛ مضيفة أن الفيديو ليس الأول من نوعه لابنتيها، بل قامتا بأداء أغنية سابقة بعنوان #إحنا_العفاريت، كما تلقتا عددا من العروض لإنتاج أعمال مشابهة.

مستخدمو مواقع التواصل طالبوا بمعاقبة الأم ومحاكمتها وفقا لقانون #الطفل رقم 12 لسنة 96 وقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 اللذين ينصان على السجن 6 أشهر لمن يستخدم الأطفال؛ أو يستغلهم في عمليات مخالفة للقانون أو المتاجرة بهم أو استخدامهم كعمالة.

الفنان هاني شاكر #نقيب_الموسيقين استنكر الزج بالطفلتين في الأغنية التي تمثل إساءة لهما، ولجميع أطفال# مصر.

ووصف شاكر الفيديو بالجريمة الأخلاقية التي ينبغي محاسبة القائمين عليها ، مطالبا بتشديد الرقابة على الأغاني التي تبث على مواقع التواصل والإنترنت حماية للمتلقين، وحرصا على عدم إفساد الذوق العام.