في مترو القاهرة.. تحاول قص شعر فتاة غير محجبة بالقوة

تعرضت #صحافية_مصرية لموقف غريب حيث فوجئت بسيدة #محجبة تحتك بها أثناء ركوبها مترو الأنفاق، وتستخرج آلة حادة من حقيبتها وتحاول #قص شعرها بدعوى عدم ارتدائها للحجاب.

وقالت الصحافية #رحمة_سامي لـ"العربية.نت" إنها فوجئت خلال استقلالها عربة السيدات لمترو الأنفاق من محطة الزهراء جنوب #القاهرة بسيدة محجبة تقف خلفها وتحتك بها، وسرعان ما أخرجت #آلة_حادة من حقيبتها وأمسكت بها محاولة قص شعرها وقالت لها باللهجة المصرية العامة: "عشان تبقي تفرحي به أكثر" ولا تغطيه.

وأضافت أنها تمكنت من الإفلات بأعجوبة وتدخلت السيدات لفض الاشتباك بينهما، مشيرة إلى أنها أمسكت بالسيدة لتسليمها للشرطة في المحطة القادمة، لكن #الركاب أنقذوها وقاموا بإنزالها خشية أن تقوم الشرطة باعتقالها.

وقالت إن السيدة ليست مريضة نفسيا بل واعية وقامت بثبات ودون تردد بالإمساك بشعرها محاولة قصه بالقوة، مشيرة إلى أنها حررت محضرا ضد السيدة المعتدية لدى الشرطة وأدلت بأوصافها، وقدم لها رجال الأمن عدة صور لمشتبهات بهن ولكنها لم تكن من بينهن.

وتساءلت الصحافية ﻛﻴﻒ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮأﺓ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ ﺁﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ في ظل ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، مطالبة بسرعة القبض عليها حتى لا تتكرر فعلتها مع أخريات.