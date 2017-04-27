الحكومة المصرية تكشف تفاصيل قصة صاحبة النصف طن بالهند

كشفت الخارجية المصرية كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الفتاة #إيمان _عبدالعاطي صاحبة النصف طن وحقيقة ما حدث معها، بعد اتهام شقيقتها للطبيب الهندي بالتورط في تدهور حالتها.

وقالت الوزارة إنه تعقيباً على ما تداولته بعض #وسائل_الإعلام حول تدهور الحالة الصحية للمواطنة إيمان عبدالعاطي، والتي تخضع للعلاج بمدينة مومباي بالهند.

صرح السفير #خالد_يسري_رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية تابعت باهتمام منذ اللحظة الأولى حالة المواطنة، والاتصالات الأولى التي تمت بين شقيقتها والطبيب المعالج من أجل توفير الرعاية العلاجية لها.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن الوزارة أصدرت توجيهات إلى كل من السفارة في نيودلهي والقنصلية في #مومباي لتقديم كافة أوجه المساعدات والتسهيلات لإيمان عبد العاطي، وهو ما ظهر جليا من خلال التنسيق قبل وصولها بشأن الغرفة الخاصة التي قامت المستشفى ببنائها خصيصا في فناء #المستشفى من أجل استقبال الحالة، وخلال مشاركة القنصل في مومباي في المؤتمر الصحافي الذي عقده المستشفى بمناسبة وصول إيمان، فضلا عن زيارتها والتواصل الدائم مع شقيقتها المرافقة لها، بالإضافة إلى قيام السفير المصري في العاصمة نيودلهي بزيارتها بصورة شخصية في مدينة مومباي مرتين خلال الشهر الماضي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن القنصلية في مومباي تلقت خطابين بتاريخ 15 و17 أبريل/نيسان 2017 من المدير التنفيذي للمستشفى، والذي أكد أن الهدف الرئيسي من تواجد المواطنة بالمستشفى هو علاج السمنة، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المواطنة وأسرتها وتحقق بالفعل، بجانب اكتشاف السبب الجيني للسمنة المفرطة التي تعاني منها.

وأشار المستشفى إلى أن المريضة في حاجة إلى الرعاية بمراكز متخصصة في المخ والأعصاب والتأهيل الطبيعي، وذلك نظرا لأنها تعاني من آثار جلطة أصيبت بها منذ 3 سنوات أفقدتها الحركة في الجانب الأيمن، فضلاً عن معاناتها من بعض الأمراض الأخرى، وإن كانت تحت السيطرة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن #القنصل_المصري في مدينة مومباي قام بزيارة المستشفى 25 الجاري، والتقى مع المدير التنفيذي للمستشفى والطبيب المعالج والفريق الطبي المختص بحالة المواطنة، حيث أوضح المستشفى أنه نجح في إجراء أشعة الرنين المغناطيسي على المريضة، وتبين عدم وجود أي جلطات جديدة أصيبت بها، وأن ما تعاني منه هو من آثار الإصابة بالجلطة القديمة؛ كما علمت القنصلية في مومباي أن فريقا كبيرا من الأطباء قام بزيارة إيمان عبد العاطي، تمهيدا لنقلها إلى #أبوظبي لاستكمال العلاج هناك.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية على اهتمام ومتابعة وزارة الخارجية لحالة المواطنة إيمان عبد العاطي حتى تماثلها للشفاء وعودتها إلى أرض الوطن.