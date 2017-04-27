لماذا رفض بابا الفاتيكان استخدام سيارة مصفحة في مصر؟

شعار رحلة #البابا ستكون "بابا السلام في مصر السلام"، ولذلك فإن بابا الفاتيكان لا يحتاج إلى سيارة مدرعة، ولا داعي لأي خوف في مصر حول الدواعي الأمنية.. هذه الكلمات قالها #جريج_بورك المتحدث باسم #البابا_فرانسيس_بابا_الفاتيكان خلال مؤتمر صحافي حول زيارته المقررة غدا الجمعة إلى #مصر.

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية قالت إن البابا لن يستخدم سيارة مصفحة خلال زيارته، وستكون مغلقة لأنه يرغب في أن يبعث برسالة سلام من مصر إلى جميع دول العالم، مشيرة إلى أن البابا أكد مرارا تصميمه على زيارة مصر رغم الهجمات الإرهابية الأخيرة التي حدثت ضد كنيستي #مارمرقس و #مارجرجس في الإسكندرية وطنطا، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.

مصدر أمني مصري قال لـ"العربية.نت" إن رغبة البابا في عدم التنقل بسيارة مصفحة لا تعني أن تكون إجراءات تأمين شخصية كبيرة ومهمة مثله مخففة، بل على العكس ستكون على أعلى مستوى ودون أن يشعر البابا بها، خاصة أن زيارته لمصر تعني الكثير.

وأضاف أن أجهزة الأمن المصرية وضعت خططا محكمة لتأمين البابا منذ لحظة وصوله لمطار القاهرة وحتى لحظة مغادرته، مرورا بتنقلات إقامته، وتشمل هذه الخطط الاستعانة بقوات مدربة وعمليات خاصة ودرويات ثابتة ومتحركة وشرطة سرية.

وقال إنه سيتم تأمين جميع المناطق والأماكن التي سيزورها البابا، ومنها الأزهر والمنطقة المحيطة به والكاتدرائية المرقسية وغيرها، وستتم الاستعانة بسيارة تشويش ضمن الموكب المخصص للبابا، إضافة إلى نشر تشكيلات من قوات الأمن المركزي في جميع الأماكن التي سيتواجد بها وتمشيطها بصفة دورية بواسطة رجال المفرقعات والكلاب البوليسية.

الخبير الأمني المصري اللواء #مجدي_البسيوني يكشف لـ"العربية.نت" الإجراءات الأمنية التي سيتم اتباعها في تأمين الزيارة، ويقول إنها تتضمن عدة خطوات خاصة بالضيف والحدث، فتأمين الضيف وهو البابا يشمل عدة دوائر، الدائرة الأولى تشمل المحيطين بالبابا والمخصصين كحراسة خاصة ملاصقة ومرافقة له، وهؤلاء يكونون من العناصر القتالية المدربة تدريبا قتاليا ومهاريا صعبا، ولديهم القدرة على التعامل مع المواقف الصعبة وحماية الضيف من أي مخاطر محتملة والدائرة الثانية هي الدائرة التي تؤمن تنقلات البابا وموكبه، وتشمل عناصر قتالية جاهزة للالتحام والاشتباك والتعامل مع أي عناصر أو مجموعات قد تفكر في اقتحامه، والدائرة الثالثة هي تشكيلات الأمن المركزي التي تقوم بمهمة تأمين الشوارع التي يمر بها الموكب والمنطقة التي قد يزورها #البابا ، ويسبق هؤلاء جميعا مجموعات جمع المعلومات التابعة للأمن الوطني، ومهمتها جمع المعلومات الأمنية عن الأماكن والمناطق التي سيزورها البابا، والأشخاص الذين سيتواجدون بحكم عملهم في تلك المناطق، وكذلك الأشخاص الذين يقيمون بالمناطق التي يتواجد بها أي مقر أو مكان سيزوره البابا، إضافة لتأمين هذه المناطق بوسائل غير تقليدية.

وقال إن كل هذه الخطط يتم وضع خطط بديلة لها، ويتم اللجوء إليها في حالة حدوث طارئ أو أمر مفاجئ كتغيير أحد البنود في برنامج الزيارة، أو إضافة بند آخر لم يكن مدرجا من قبل، مع ضرورة الالتزام بمراعاة راحة الضيف الكبير وعدم تقييد حركته بسبب الإجراءات الأمنية أو إشعاره بها،فالاحتراف الأمني أن تقوم بالتأمين دون أن يشعر الضيف بإجراءاتك أو ينتقل إليه الإحساس بوجود خطر ما يحيط به.