أمين "مركز الملك عبدالله": من يبرر العنف بالدين.. مجرم

أكد الدكتور #فيصل_بن_معمر، أمين عام #مركز_الملك_عبدالله_للحوار بين أتباع الأديان، أن من يستخدمون #الدين لتبرير العنف مجرمون.

وقال بن معمر في كلمته التي ألقاها بالجلسة الرابعة لـ"مؤتمر #الأزهر العالمي للسلام" تحت عنوان "ثقافة السلام في الأديان بين الواقع والمأمول": "إن #السلام هو جوهر كل الأديان ومنه جاءت تحية #الإسلام"، مضيفا أن "السلام مطلب البشر، وبه جاء الرسل عليهم السلام، فثمة تلازم أبدي بين السلام ورسالة الأنبياء التي بنيت على الرحمة والإخاء بين البشر".

وأكد #بن_معمر أنه "يجب علينا مواجهة ظاهرة توظيف النصوص الدينية لتبرير العنف"، موضحا أن "الذين يبررون جرائمهم بحق الإنسانية باسم الدين مجرمون". وأشار إلى أنه "عندما تسفك الدماء باسم التعاليم الدينية فهي حالة مأساوية تستدعي حلولا عملية من الجميع".

واختتم بن معمر كلمته بالقول إن "أتباع #الأديان جميعا قادرون من خلال الحوار الهادف والصادق على التعاون والتكاتف لمواجهة دعوات العنف باسم الدين، ورد الاعتبار لقيم السلام و #التعايش والرحمة".