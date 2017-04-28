السيسي يرقي قيادات عسكرية.. في ختام "مؤتمر الشباب"

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي الخميس، ترقية قيادتين عسكريتين في #الجيش_المصري.

وأعلن السيسي خلال مشاركته مساء الخميس في "الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب" الذي انعقد في #الإسماعيلية خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري، ترقية اللواء علي محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي لرتبة فريق، وترقية اللواء أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية لرتبة فريق.

وفي سياق آخر، قامت مجموعة من الشباب بعرض نتائج المؤتمر وما أسفر عنه من توصيات، ومنها إعلان 2018 عاماً لذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التي تواجه صعوبة في الحصول على التراخيص، وتشكيل مجموعات للرقابة الداخلية في مؤسسات الدولة المختلفة، ودراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار وتحويله إلى المجلس الأعلى للاستثمار والتصدير، إضافة لتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومكننة الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي، والبدء فى إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية.

كما قام الرئيس المصري بتكريم مجموعة من الشباب المتميزين في مجالات مختلفة، وتسليمهم شهادات تقدير، فضلاً عن تكريم عدد من أبطال دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص التي أقيمت في النمسا في مارس/آذار الماضي.