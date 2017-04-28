السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في القصر الجمهوري

استقبل الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي اليوم بقصر الاتحادية البابا #فرانسيس #بابا_الفاتيكان الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع البابا فرانسيس، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب ببابا الفاتيكان، مُعرباً عن التقدير لشخصه ولمواقفه الدولية المستندة إلى القيم والمبادئ الروحية والإنسانية، ومشيداً بحرصه على إتمام تلك الزيارة الهامة التي ترسل رسائل متعددة عميقة الدلالة، في وقت عصيب يمر به العالم كله. وعبر الرئيس عن اعتزازه باللقاء الذي عقده مع البابا فرانسيس في الفاتيكان في شهر نوفمبر 2014، والذي سمح بالتعرف على شخصية البابا المتميزة، مُعرباً عن التقدير لدعم البابا لمصر، وذكر مصر باستمرار في صلواته ودعواته.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن البابا فرانسيس أعرب عن سعادته بزيارة مصر، مشيراً إلى مساهماتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام. وأكد البابا فرانسيس أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، مثمناً جهودها من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر. وأشار قداسته إلى دعمه لجهود مصر في وقف العنف والإرهاب، فضلاً عن تحقيق التنمية، مشيداً بالجهود التي تبذلها للوصول إلى الازدهار والسلام.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين #مصر والفاتيكان، لاسيما في ضوء تزامن زيارة بابا الفاتيكان لمصر مع الذكري السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واستعرض الرئيس خلال اللقاء عددا من القضايا الوطنية، حيث أشار إلى ما يتحمله الشعب المصري بكل شجاعة من أعباء في إطار مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكداً أن مصر ستظل دوماً مستعدة للاضطلاع بدورها كنموذج للإسلام المعتدل، وذلك لما تمتلكه من مقومات حضارية وتاريخية.

وأكد الرئيس أن المصريين المسيحيين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، وأن الدولة تتعامل مع كافة أبناء مصر على أساس المواطنة والحقوق الدستورية والقانونية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة المساواة والانتماء الوطني، الأمر الذي حصّن مصر بنسيج اجتماعي متين تمكنت بفضله من دحر قوى التطرف والظلام.

وتبادل الجانبان في ختام اللقاء الميداليات التذكارية، حيث قدم البابا ميدالية تذكارية أصدرها الفاتيكان بمناسبة زيارته إلى مصر، تم فيها إبراز لجوء العائلة المقدسة إلى مصر، بينما قدم الرئيس لوحة تذكارية تُمثل احتفاء مصر بالعائلة المقدسة على أرضها.

وكان البابا فرانسيس بابا #الفاتيكان قد زار أيضا مشيخة الأزهر في القاهرة والتقى #شيخ_الأزهر حيث كان في استقباله وفد رفيع المستوى بقيادة وكيل الأزهر.

وبحث بابا الفاتيكان مع الدكتور #أحمد_الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الملفات المشتركة والمهمة بين أعلى قيادتين دينيتين في العالم ونبذ العنف والإرهاب والحوار بين الأديان.

ويأتي اللقاء تلبية لدعوة شيخ الأزهر حيث، من المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة ترحيب ببابا الفاتيكان خلال مشاركته اليوم في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، كما يلقي بابا الفاتيكان كلمة في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس بمشاركة كبيرة من #قيادات_دينية وسياسية حول العالم وحضور كبير لوسائل الإعلام.